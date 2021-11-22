В 2 раза меньше своего пресс-секретаря: сколько сегодня зарабатывает президент Зеленский

В октябре президент Украины Владимир Зеленский получил самую маленькую зарплату среди всех топ-чиновников Офиса президента (ОП), сообщается в ответе, который Государственное управление делами дало на запрос "Українських новин".

В октябре зарплата Зеленского составила 28 тыс. грн, а после удержания налогов ему полагалась сумма около 23 тыс. грн. При этом пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в том же октябре заработал в два раза больше — 58 тыс. грн.

Если Зеленскому в прошлом месяце не начислялось никаких дополнительных доплат либо премий, то Никифорову полагалось 27 тыс. грн оклада, а также он заработал 23 тыс. грн надбавок за интенсивность труда и 7788 грн – премий и индексаций. С него удержаны налоги и сборы в сумме 11 326 грн. В результате пресс-секретарь получил 46,7 тыс. грн.

Глава ОП Андрей Ермак заработал в полтора раза больше Зеленского — 46,7 тыс. грн. Из них 17 тыс. грн составил его должностной оклад, а остальное – премии, надбавки за выслугу, работу в условиях режимных ограничений и интенсивность труда. 9107 грн удержано в виде налогов и сборов, после чего Ермаку выдали 37,5 тыс. грн.

Его заместители в октябре получили зарплаты в размере от 38,2 тыс. до 60,5 тыс. грн.

Ранее такой парадокс уже зафиксировали, когда пресс-секретарем Владимира Зеленского была Юлия Мендель. Она также получила зарплату, которая более чем в полтора раза превышала выплаты самому главе государства.

Президент Украины также инициировал снятие ограничения на зарплаты чиновникам. Причем Кабинет министров устанавливал зарплатную сетку для топ-чиновников, чтобы не продолжать практику огромных заработных плат.

Правительство планировало также ежемесячно обнародовать тот доход, который получают министры и их заместители.