СМИ обвинили нардепа Марьяну Безуглую в связях с пророссийским олигархом и подкупе избирателей

Народный депутат Марьяна Безуглая за время своей работы запомнилась рядом скандальных и провальных инициатив, а также связью с одиозными личностями, среди которых - пророссийский "табачный король" Андрей Холодов. Об этом говорится в статье издания "Апостроф" "Скандалы, интриги, сомнительные связи: как Марьяна Безуглая реформирует СБУ и помогает украинской армии".

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В частности, Безуглая известна тем, что начала свою политическую карьеру с подкупа избирателей, о чем во время предвыборной кампании 2019 года сообщали ряд СМИ.

"На округе Безуглой была организована такназываемая "сетка" по скупке голосов в ее пользу. От чего кандидат конечно же отнекивалась, "переводя стрелки" на конкурентов. Забавно то, что тогда адвокат нынешнего народного депутата Кирилл Фесик подтвердил, что сетка Безуглой получала деньги, но уточнил, что подкупом это не считает", - сообщает "Апостроф".

Безуглую также обвнили в связях с пророссийским олигархом Андреем Холодовым, известного своими близкими связями с кумом Путина Виктором Медведчуком.

"Его (Холодова – ред) называли координатором ее деятельности, ее часто видели в его офисе, к ней, между делом, приклеилась кличка "секретарша Холодова". А если учитывать то, что сам Холодов, помимо координации Безуглой, киевских МАФов и торговли табаком в этих самых МАФах (попутно превратив "Союзпечать" в "Союзтабак"), еще и кумом Виктора Медведчука является, то данная история становится еще веселее", - говорится в статье..

Уже будучи народным депутатом, Марьяна Безуглая запомнилась рядом скандалов и странных законопроектов, некоторые из которых вызывали искреннее недоумение у украинцев.

Например, народный депутат предложила откровенно деморализирующий законопроект, согласно которому командиры в ВСУ получали право казнить солдат без суда и следствия.

Параллельно, Безуглая отправилась в зону боевых действий, оказавшись не в состоянии внятно объяснить, что она там делает. Что, в свою очередь, вызвало ряд слухов по поводу вмешательства нардепа в работу Вооруженных сил Украины.

"Она, гордо надев каску, едет в зону боевых действий. Ее, конечно, начинают спрашивать, зачем. Многие люди начинают спрашивать: начиная от журналистов до самих военных, которым приходится ее стеречь и беречь, отвлекаясь на нардепа от уничтожения оккупантов, пришедших на нашу землю. Она отвечает что-то совершенно бессвязное. Вот, даже, дословная цитата из интервью на LB: "Это коммуникационная функция, надзорная функция, гражданский и демократический надзор и контроль. Это все о том, как и что происходит. Доходит ли информация сверху вниз. Снизу вверх…", - отмечает "Апостроф".