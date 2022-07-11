ЗМІ звинуватили нардепа Мар'яну Безуглу у зв'язках із проросійським олігархом та підкупом виборців

Народний депутат Мар'яна Безугла за час своєї роботи запам'яталася низкою скандальних та провальних ініціатив, а також зв'язком з одіозними особами, серед яких – проросійський "тютюновий король" Андрій Холодов. Про це йдеться у статті видання "Апостроф" "Скандали, інтриги, сумнівні зв'язки: як Мар'яна Безугла реформує СБУ та допомагає українській армії".

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Зокрема, Безугла відома тим, що розпочала свою політичну кар'єру з підкупу виборців, про що під час передвиборчої кампанії 2019 року повідомляли низку ЗМІ.

"На окрузі Безуглої була організована так звана "сітка" зі скупки голосів на її користь. Від чого кандидат звичайно ж відмовлялася, "переводячи стрілки" на конкурентів. Цікаво те, що тоді адвокат нинішнього народного депутата Кирило Фесик підтвердив, що сітка Безуглої отримувала гроші, але уточнив, що підкупом це не вважає", - повідомляє "Апостроф".

Безуглу також звинуватили у зв'язках із проросійським олігархом Андрієм Холодовим, відомого своїми близькими зв'язками з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

"Його (Холодова – ред) називали координатором її діяльності, її часто бачили в його офісі, до неї, між іншим, приклеїлася кличка "секретарка Холодова". А якщо враховувати те, що сам Холодов, окрім координації Безуглої, київських МАФів та торгівлі тютюном у цих самих МАФах (попутно перетворивши "Союздрук" на "Союзтютюн"), ще й кумом Віктора Медведчука є, то ця історія стає ще веселішою", - йдеться у статті.

Вже народним депутатом Мар'яна Безугла запам'яталася низкою скандалів і дивних законопроектів, деякі з яких викликали щире здивування в українців.

Наприклад, народний депутат запропонувала відверто деморалізуючий законопроект, згідно з яким командири у ЗСУ отримували право страчувати солдатів без суду та слідства .

Паралельно, Безугла вирушила в зону бойових дій, виявившись не в змозі чітко пояснити, що вона там робить. Що, у свою чергу, викликало низку чуток щодо втручання нардепа у роботу Збройних сил України.

"Вона, гордо одягнувши каску, їде до зони бойових дій. Її, звичайно, починають питати, навіщо. Багато людей починають питати: починаючи від журналістів до самих військових, яким доводиться її стерегти та берегти, відволікаючись на нардепа від знищення окупантів, які прийшли на нашу землю. Вона відповідає щось абсолютно безладне. Ось, навіть, дослівна цитата з інтерв'ю на LB: " Це комунікаційна функція, функція нагляду, цивільний і демократичний нагляд і контроль. Це все про те, як і що відбувається. Чи доходить інформація зверху вниз. Знизу вгору ...", – зазначає "Апостроф".