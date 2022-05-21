У Верховній Раді передумали позбавляти громадянства чоловіків, які незаконно залишили Україну

Народні депутати від фракції "Слуга народу" відкликають свої підписи під законопроектом про позбавлення громадянства чоловіків, які залишили Україну.

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Про це повідомила народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Ольга Совгіря.

За її словами, скандальний законопроект №7381, авторами якого є нардепи від "Слуги народу" про позбавлення чоловіків громадянства за неповернення до країни під час воєнного стану, не розглядатиметься.

Учора підпис відкликала співавтор Мар'яна Безугла, а сьогодні це зробили й інші парламентарі.

"Законопроект №7381 про позбавлення громадянства за неповернення з-за кордону, зареєстрований у парламенті днями, розглядатися не буде. Колеги відкликають свої підписи під законопроектом. Чому законопроект не може бути прийнятий, колегам пояснила. Баланс між громадським запитом та Конституцією відновлено", – зазначила Совгіря.

Нагадаємо, народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроект №7381, яким, окрім усього іншого, пропонували позбавляти громадянства українців, які під час воєнного стану виїхали до країни, яка напала на Україну і не повернулися протягом 30 днів.