В Верховной Раде передумали лишать гражданства мужчин, незаконно покинувших Украину

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" отзывают свои подписи под законопроектом о лишении гражданства мужчин, покинувших Украину.

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Конституционного Суда Украины, народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Ольга Совгиря.

По ее словам, скандальный законопроект №7381, авторами которого являются нардепы от "Слуги народа" о лишении мужчин гражданства за невозвращение в страну во время военного положения, рассматриваться не будет.

Вчера подпись отозвала соавтор Марьяна Безуглая, а сегодня это сделали и другие парламентарии.

"Законопроект №7381 о лишении гражданства за невозврат из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет. Коллеги отзывают свои подписи под законопроектом. Почему законопроект не может быть принят, коллегам объяснила. Баланс между общественным запросом и Конституцией восстановлен", – отметила Совгиря.

Напомним, народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 7381, которым, помимо всего прочего, предлагали лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения выехали в страну, которая напала на Украину и не вернулись в течение 30 дней.