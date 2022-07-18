Шмыгаль внес в Раду представление на нового министра соцполитики

Премьер-министр Денис Шмыгаль по предложению парламентской фракции “Слуга народа” внес в Верховную Раду представление о назначении министром социальной политики Оксаны Жолнович. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель парламента Руслан Стефанчук.

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Напомним, что ранее в понедельник Рада проголосовала за отставку с должности министра социальной политики Марины Лазебной, которая 14 июля подала соответствующее заявление.

Причины такого решения она публично не комментировала. Однако еще в сентябре 2021 года издание "Украинская правда" со ссылкой на одного из министров сообщало о конфликте Лазебной с председателем профильного комитета Рады Галиной Третьяковой, близкой к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Кроме того, заявлялось о ее конфликте с заместительницей Ермака, ответственной за эту сферу, Юлией Соколовской, которая в свою очередь была предшественницей Лазебной в должности министра, но проработала на ней всего полгода (с 29 августа 2019 года до 4 марта 2020 года).

Жолнович же была советницей Соколовской во время ее работы министром. В настоящее время она руководит департаментом соцполитики и здравоохранения в Офисе президента. До этого она с 2001 года являлась доцентом кафедры социального права Львовского национального университета имени Франко.