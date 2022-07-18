Шмигаль вніс до Ради подання на нового міністра соцполітики

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за пропозицією парламентської фракції "Слуга народу" вніс до Верховної Ради подання про призначення міністеркою соціальної політики Оксани Жолнович. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова парламенту Руслан Стефанчук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Нагадамо, що раніше у понеділок Рада проголосувала за відставку з посади міністра соціальної політики Марини Лазебної, як 14 липня подала відповідну заяву.

Причини для такого рішення вона публічно не коментувала. Однак ще в вересні 2021 року видання "Українська правда" з посиланням на одного з міністрів повідомляла про конфлікт Лазебної з головою профільного комітету Ради Галиною Третяковою, близькою до глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, заявлялося про її конфлікт із заступницею Єрмака, відповідальною за цю сферу, Юлією Соколовською, яка в свою чергу була попередницею Лазебної на посаді міністра, але пропрацювала на ній лише півроку (з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року).

Жолнович же була радницею Соколовської під час її роботи міністром. Зараз вона керує департаментом соцполітики та охорони здоров’я в Офісі президента. До цього вона з 2001 року була доценткою кафедри соціального права Львівського національного університету імені Франка.