Шольц выступил за реформирование ЕС

Шольц требует от ЕС взять на себя обязательства по совместным оборонным усилиям. Также необходимо урегулировать конфликты в миграционной политике.

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Об этом сообщает Zeit.

Федеральный канцлер Олаф Шольц снова агитировал за реформы Европейского Союза, чтобы подготовить его к приему новых членов.

На конгрессе Партии европейских социалистов (PES) он выступал за постепенное упразднение принципа единодушия решений во внешней политике, а также в других сферах, таких как налоговая политика. По его словам, геополитическая Европа есть цель, а решение большинства является преимуществом, а не потерей суверенитета.

Он добавил, что в будущем каждая страна должна быть услышана с ее проблемами, все остальное было бы предательством европейской идеи.

Шольц также выступал за большую, в том числе военную, независимость ЕС.

"В будущем ЕС потребует скоординированного наращивания возможностей, совместных закупок, сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящего штаба ЕС для четкой структуры руководства. Мы должны уверенно приобщиться к общим европейским оборонным усилиям", - сказал Шольц.

Напомним, что депутаты Европарламента опубликовали резолюцию, в которой призывают все страны и международные организации значительно увеличить военную помощь Украине.