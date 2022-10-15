Шольц виступив за реформування ЄС

Шольц вимагає від ЄС взяти на себе зобов'язання щодо спільних оборонних зусиль. Також потрібно врегулювати конфлікти в міграційній політиці.

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Про це повідомляє Zeit.

Федеральний канцлер Олаф Шольц знову агітував за реформи Європейського Союзу, щоб підготувати його до прийому нових членів.

На конгресі Партії європейських соціалістів (PES) він виступав за поступове скасування принципу одностайності рішень у зовнішній політиці, а також в інших сферах, таких як податкова політика. За його словами, геополітична Європа є метою, а рішення більшості є перевагою, а не втратою суверенітету.

Він додав, що у майбутньому кожна країна має бути почута з її проблемами, все інше було б зрадою європейської ідеї.

Шольц також виступав за більшу, в тому числі військову, незалежність ЄС.

"У майбутньому ЄС потребуватиме скоординованого нарощування можливостей, спільних закупівель, сил швидкого реагування ЄС до 2025 року та справжнього штабу ЄС для чіткої структури керівництва. Ми повинні впевнено долучитися до спільних європейських оборонних зусиль", - сказав Шольц.

Нагадаємо, що депутати Європарламенту опублікували резолюцію, в якій закликають усі країни та міжнародні організації значно збільшити свою військову допомогу Україні.