Спецслужбы РФ готовят ряд новых ИПСО относительно руководства Украины

Спецслужбы страны-агрессора РФ готовят новые провокации относительно представителей Сил обороны и безопасности Украины и планируют ряд информационных спецопераций в отношении российского гражданства украинских государственных деятелей.

Такие данные СБУ обнаружила в ходе контрразведывательной деятельности, передает пресс-служба ведомства.

"По оперативным данным, сотрудники 5 службы ФСБ РФ планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц", - говорится в сообщении.

"Правдоподобие" и доказательная база фейков среди прочего должны обеспечить:

внесение ФСБ в государственные реестры РФ записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб;

подделку документов украинских государственных деятелей и представителей сил обороны.

По оперативным данным старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.

"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психологически эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране", - подчеркнули в СБУ.

Там призвали представителей украинских СМИ критически относиться к появлению подобной "сенсационной" информации.

"СБУ системно отслеживает все подобные манипуляции, разоблачает и задерживает агентов Кремля, сознательно помогающих врагу внутри страны", - отметили в ведомстве.

Как ранее сообщала украинская разведка, государство-агрессор подготовило очередную информационную спецоперацию по дискредитации Украины и ее военно-политического руководства и пытается переложить свою вину за подрыв Каховской ГЭС на украинскую сторону.