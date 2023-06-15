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Спецслужби РФ готують низку нових ІПСО стосовно керівництва України

Спецслужби РФ готують низку нових ІПСО стосовно керівництва України
СБУ попереджає про підготовку низки нових ІПСО спецслужбами РФ

Спецслужби країни-агресора РФ готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України і планують низку інформаційних спецоперацій стосовно російського громадянства українських державних діячів.

Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності, передає пресслужба відомства.

"За оперативними даними, співробітники 5 служби ФСБ РФ планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб", - йдеться у повідомленні.

"Правдоподібність" та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

  • внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб;
  • підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

"Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні", - підкреслили в СБУ.

Там закликали представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної "сенсаційної" інформації.

"СБУ системно відстежує всі подібні маніпуляції, викриває та затримує агентів Кремля, які свідомо допомагають ворогу всередині країни", - зауважили у відомстві.

Як раніше повідомляла українська розвідка, держава-агресор підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її воєнно-політичного керівництва і намагається перекласти свою провину за підрив Каховської ГЕС на українську сторону.

Автор:
Світлана Манько