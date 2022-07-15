"Спокойных ночей у оккупантов не будет": Зеленский пообещал ответить россиянам за ракетные удары

Российские военные будут отвечать за последствия ракетных ударов по Виннице, в результате чего погибли 23 человека. Свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Он отметил, что после Винницы и других террористических ударов российской армии оккупанты должны почувствовать, что значит справедливый ответ на террор.

"В том числе почувствовать благодаря санкциям. Конечно, свою часть ответа обязательно обеспечат Вооруженные силы Украины. Спокойных ночей у оккупантов не будет. Уже началась установка всех виновных, причастных к удару по Виннице. И на национальном, и на международном уровнях мы сделаем все, чтобы абсолютно все российские убийцы отвечали за совершенное", – сказал глава государства.

Напомним, российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 из акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.

Сейчас известно о 23 погибших, среди которых трое детей. В то же время медики госпитализировали 66 человек, в тяжелом состоянии 34 человека, 5 человек - в критическом.