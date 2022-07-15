"Спокійних ночей в окупантів не буде": Зеленський пообіцяв відповісти росіянам за ракетні удари

Російські військові відповідатимуть за наслідки ракетних ударів по Вінниці, внаслідок чого загинуло 23 людини. Свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні сили України.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він наголосив, що після Вінниці та інших терористичних ударів російської армії, окупанти повинні відчути, що значить справедлива відповідь на терор.

"В тому числі відчути завдяки санкціям. Звичайно, свою частину відповіді обов'язково забезпечать Збройні сили України. Спокійних ночей в окупантів не буде. Вже почалося встановлення всіх винних, причетних до удару по Вінниці. І на національному, і на міжнародному рівнях ми зробимо все, щоб абсолютно всі російські вбивці відповідали за скоєне", - сказав голова держави.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.

Наразі відомо про 23 загиблих, серед яких троє дітей. Водночас медики госпіталізували 66 осіб, у важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб - у критичному.