США и Польша обдумывают, как передать Украине истребители, - CNN

Соединенные Штаты Америки обсуждают с Польшей возможность предоставить самолеты-истребители Украины. Об этом в комментарии CNN сообщил представитель Белого дома, передает "Украинская правда".

Сейчас страны определяют, какие возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину.

По словам представителя Белого дома, отправка истребителей в Украину – это "самостоятельное решение, которое может принять любая страна".

Вместе с тем он отметил, что нужно проработать логистические вопросы – например, как перебросить самолет из Польши в Украину.

Напомним, ранее Украина заявила, что украинские пилоты прибыли в Польшу, чтобы получить военные самолеты от партнеров из ЕС – советские истребители МиГ-29 и Су-25. Впоследствии Польша заявила, что направить самолеты в воздушное пространство Украины – это военное вмешательство в конфликт.

24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину. Города обстреливают ракетами. Точат позиционные бои – украинцы пытаются сдержать российские войска. Есть жертвы среди гражданского населения и военных.