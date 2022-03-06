США і Польша обдумують, як передати Україні винищувачі, - CNN

Сполучені Штати Америки обговорюють з Польшею можливість надати літаки-винищувачі Україні. Про це в коментарі CNN повідомив представник Білого дому, передає “Українська правда”.

Наразі країни визначають, “які можливості США могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки до України"

За словами представника Білого дому, відправка винищувачів до України - це “самостійне рішення, яке може ухвалити будь-яка країна”.

Разом з тим він зазначив, що потрібно опрацювати логістичні питання - приміром, як перекинути літак з Польщі до України.

Нагадаємо, раніше Україна заявила, що українські пілоти прибули до Польщі, щоб отримати військові літаки від партнерів з ЄС - радянські винищувачі МіГ-29 та Су-25. Згодом Польща заявила, що спрямувати літаки в повітряний простір України - це військове втручання в конфлікт.

24 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін об’явив про початок вторгнення російських військ в Україну. Міста обстрілюють ракетами. Точаться позиційні бої - українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.