США планируют перенести системы противовоздушной обороны с Ближнего Востока в Украину

Соединенные Штаты ведут переговоры со странами Ближнего Востока о перемещении нескольких своих систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину.

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Об этом сообщил директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, пишет Politico.

По его словам, США планируют отправить передовые зенитно-ракетные системы с Ближнего Востока в Украину в течение следующих трех-шести месяцев, а затем полнить эти системы новыми NASAMS в течение следующих 24 месяцев.

"На Ближнем Востоке развернут NASAMS, и некоторые наши союзники по НАТО и США фактически работаем с несколькими странами Ближнего Востока, которые сейчас используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину", - сказал Хейс.

Он отметил, что перенести системы с Ближнего Востока гораздо быстрее, чем создать в США.

"Только потому, что на создание нужно 24 месяца, это не значит, что 24 месяца понадобится, чтобы попасть в страну", – заявил Хейс.

По его словам, строительство NASAMS занимает два года. Это время необходимо для закупки электронных компонентов и ракетных двигателей.

Учеба работе с NASAMS обычно занимает полгода, но украинцев обучали за 60 дней. У Raytheon есть служба поддержки в регионе, где компания может оказать техническую поддержку после того, как подразделения будут размещены, сказал Хейс.

Raytheon отказался назвать страны Ближнего Востока, которые пришлют систему, но, согласно данным Агентства по оборонному сотрудничеству, покупателями в регионе являются Оман и Катар.

В 2014 году Оман подписал контракт с Raytheon на NASAMS с поставкой в 2016 году. США разрешили Катару приобрести NASAMS в 2019 году. В правительственных сообщениях не указано, сколько систем Оман и Катар будут покупать.

Politico пишет, что украинские чиновники потратили месяцы, лоббируя, чтобы США предоставили системы NASAMS для противодействия российским ракетным атакам. Эти системы имеют больший радиус действия, чем другие средства противовоздушной обороны, отправляемые западными странами в Украину.

Напомним, Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести систем противовоздушной обороны NASAMS. Соглашение является частью пятого пакета Инициативы содействия безопасности в Украине и включает в себя обучение и материально-техническую поддержку.