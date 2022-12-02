США планують перенести системи протиповітряної оборони з Близького Сходу в Україну

Сполучені Штати ведуть переговори з країнами Близького Сходу про те, щоб перемістити кілька своїх систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну.

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Про це повідомив директор компанії Raytheon Technologies Грег Хейс, пише Politico.

За його словами, США планують відправити передові зенітно-ракетні системи з БлизькогоСходу в Україну протягом наступних трьох-шести місяців, а потім повнити ці системи новими NASAMS протягом наступних 24 місяців.

"На Близькому Сході розгорнуто NASAMS, і деякі наші союзники по НАТО і США фактично працюємо з кількома країнами Близького Сходу, які зараз використовують NASAMS, і намагаємося спрямувати їх в Україну", — сказав Хейс.

Він зазначив, що перенести системи з Близького Сходу набагато швидше, ніж їх створити в США.

"Тільки тому, що на створення потрібно 24 місяці, це не означає, що 24 місяці знадобиться, щоб потрапити в країну", - заявив Хейс.

За його словами , будівництво NASAMS займає два роки. Цей час необхідний для закупівлі електронних компонентів і ракетних двигунів.

Навчання роботі з NASAMS зазвичай займає півроку, але українців навчали за 60 днів. У Raytheon є служба підтримки в регіоні, де компанія може надати технічну підтримку після того, як підрозділи будуть розміщені, сказав Хейс.

Raytheon відмовився назвати країни Близького Сходу, які надішлють систему, але, згідно з даними Агентства з питань оборонної співпраці, покупцями в регіоні є Оман і Катар.

У 2014 році Оман підписав контракт з Raytheon на NASAMS з поставкою в 2016 році. США дозволили Катару купити NASAMS в 2019 році. В урядових повідомленнях не вказано, скільки систем Оман і Катар купуватимуть.

Politico пише, що українські чиновники витратили місяці, лобіюючи, щоб США надали системи NASAMS для протидії російським ракетним атакам. Ці системи мають більший радіус дії, ніж інші засоби протиповітряної оборони, які західні країни відправляють в Україну.

Нагадаємо, Міністерство оборони США уклало контракт на суму $1,2 млрд з Raytheon Technologies на виробництво для України шести систем протиповітряної оборони NASAMS. Угода є частиною п’ятого пакету Ініціативи сприяння безпеці в Україні та включає навчання та матеріально-технічну підтримку.