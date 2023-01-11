США помогут украинским военным усилить возможности по кибербезопасности и киберобороны

Министерство обороны Украины и Фонд гражданских исследований и развития США (CRDF Global) договорились о взаимодействии в сфере кибербезопасности и поддержке реализации мер киберобороны.

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Об этом сообщает информационное агентство АрмияИнформ.

Отмечается, что Минобороны и CRDF Global заключили меморандум, который начинает устойчивое сотрудничество по развитию и внедрению проектов, направленных на повышение уровня киберспособностей оборонной сферы Украины.

В частности, меморандумом предусмотрено создание условий для обмена идеями, информацией и опытом в области кибербезопасности; содействие в усовершенствовании образовательных, научно-технических и технологических возможностей Минобороны и ВСУ.

Также речь идет об интенсификации и расширении связей между сообществами киберобороны обеих стран, содействии образовательному, научно-техническому и технологическому сотрудничеству Минобороны и ВСУ в сфере кибербезопасности.

Меморандумом предусматривает повышение общего уровня киберзащищенности Минобороны и ВСУ, внедрение и развитие систем безопасности информационных данных, а также систем, в которых они прорабатываются.

Текущая дорожная карта взаимодействия с CRDF Global подразумевает привлечение внешней экспертизы для реформ кибернаправления; помощь в приобретении возможностей Операционного центра кибербезопасности (SOC) Минобороны и группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты в военной сфере (mil.cert-ua); организацию и проведение тренингов, обучающих курсов для украинских военнослужащих и студентов военных учебных заведений; совместное проведение соревнований-хакатонов на постоянной основе.

Напомним, Министерство цифровой трансформации присоединилось к запуску платформы экстренной помощи по цифровой безопасности Nadiyno. Этот инструмент можно использовать для усиления собственной онлайн-безопасности и защиты от онлайн-угроз.