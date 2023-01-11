США допоможуть українським військовим посилити можливості з кібербезпеки та кібероборони

Міністерство оборони України та Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global) домовилися про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку реалізації заходів кібероборони.

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Про це повідомляє інформаційне агентство АрміяІнформ.

Зазначається, Міноборони та CRDF Global уклали меморандум, який започатковує стале співробітництво з розвитку і впровадження проєктів, спрямованих на підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України.

Зокрема, меморандумом передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у сфері кібербезпеки; сприяння у вдосконаленні освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ.

Також йдеться про інтенсифікацію та розширення зв’язків між спільнотами кібероборони обох країн, сприяння освітньому, науково-технічному і технологічному співробітництву Міноборони та ЗСУ у сфері кібербезпеки.

Меморандум передбачає підвищення загального рівня кіберзахищеності Міноборони та ЗСУ, впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних, а також систем, у яких вони опрацьовуються.

Поточна дорожня карта взаємодії із CRDF Global передбачає залучення зовнішньої експертизи для реформ кібернапрямку; допомога в набутті спроможностей Операційного центру кібербезпеки (SOC) Міноборони та групи швидкого реагування на комп'ютерні інциденти у військовій сфері (mil.cert-ua); організацію та проведення тренінгів, навчальних курсів для військовослужбовців МОУ/ЗСУ, студентів вітчизняних військових навчальних закладів; спільне проведення змагань-хакатонів на постійній основі.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт Дія.Цифрова освіта долучились до запуску платформи екстреної допомоги з цифрової безпеки Nadiyno. Цей інструмент можна використовувати для посилення власної онлайн-безпеки та захисту від онлайн-загроз.