- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
США допоможуть українським військовим посилити можливості з кібербезпеки та кібероборони
Міністерство оборони України та Фонд цивільних досліджень і розвитку США (CRDF Global) домовилися про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку реалізації заходів кібероборони.
Про це повідомляє інформаційне агентство АрміяІнформ.
Зазначається, Міноборони та CRDF Global уклали меморандум, який започатковує стале співробітництво з розвитку і впровадження проєктів, спрямованих на підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України.
Зокрема, меморандумом передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у сфері кібербезпеки; сприяння у вдосконаленні освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також йдеться про інтенсифікацію та розширення зв’язків між спільнотами кібероборони обох країн, сприяння освітньому, науково-технічному і технологічному співробітництву Міноборони та ЗСУ у сфері кібербезпеки.
Меморандум передбачає підвищення загального рівня кіберзахищеності Міноборони та ЗСУ, впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних, а також систем, у яких вони опрацьовуються.
Поточна дорожня карта взаємодії із CRDF Global передбачає залучення зовнішньої експертизи для реформ кібернапрямку; допомога в набутті спроможностей Операційного центру кібербезпеки (SOC) Міноборони та групи швидкого реагування на комп'ютерні інциденти у військовій сфері (mil.cert-ua); організацію та проведення тренінгів, навчальних курсів для військовослужбовців МОУ/ЗСУ, студентів вітчизняних військових навчальних закладів; спільне проведення змагань-хакатонів на постійній основі.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації та національний проєкт Дія.Цифрова освіта долучились до запуску платформи екстреної допомоги з цифрової безпеки Nadiyno. Цей інструмент можна використовувати для посилення власної онлайн-безпеки та захисту від онлайн-загроз.