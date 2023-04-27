США ввели новые санкции против России и Ирана

27 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) США ввело новые санкции против ФСБ России и Корпуса стражей исламской революции (IRGC-IO) в Иране, обвиненных в захвате в плен находящихся под стражей американских граждан.

IRGC-IO часто содержит и допрашивает заключенных в тюрьме Эвин, сообщает OFAC.

В результате санкций все имущество, имеющееся в собственности указанных лиц и находящееся на территории США будет арестовано.

Кроме того, блокируются любые организации, если более 50% акций принадлежат подсанкционным лицам. OFAC в целом запрещают все транзакции лицам из США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, относящихся к какой-либо собственности или интересам в собственности определенных или иным образом заблокированных лиц.

Официальные лица заявили, что эти шаги должны служить предупреждением тем, кто думает взять американцев в заложники.

"Мы также показываем, что нельзя участвовать в таком ужасном поведении, используя людей как пешек, как разменную монету, не платя последствий, и это некоторые из последствий", - сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Но остаются открытыми вопросы относительно реального влияния этих санкций, поскольку многие попавшие в четверг организации уже были под санкциями различных органов власти США.

Напомним, Индия приостановила закупки оружия в РФ из-за опасений по поводу санкций США.