США ввели нові санкції проти Росії та Ірану

27 квітня Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) США запровадило нові санкції проти ФСБ Росії та Корпусу вартових ісламської революції (IRGC-IO) в Ірані, звинувачених у захопленні в полон американських громадян, які зараз перебувають під вартою.

IRGC-IO часто утримує та допитує ув’язнених у в’язниці Евін, повідомляє OFAC.

У результаті санкцій все майно, яке є у власності зазначених осіб і знаходиться на території США буде арештован.

Крім того, блокуються будь-які організації, якщо понад 50% акцій належать підсанкційним особам. OFAC загалом забороняють усі транзакції особам із США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які стосуються будь-якої власності чи інтересів у власності визначених або іншим чином заблокованих осіб.

Офіційні особи заявили, що ці кроки мають служити попередженням для тих, хто думає взяти американців у заручники.

"Ми також показуємо, що не можна брати участь у такій жахливій поведінці, використовуючи людей як пішаків, як розмінну монету, не сплачуючи наслідків, і це деякі з наслідків", — сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Але залишаються відкритим питання щодо реального впливу цих санкцій, оскільки багато організацій, які потрапили в четвер, уже були під санкціями різних органів влади США.

Нагадаємо, Індія призупинила закупки зброї в РФ через побоювання щодо санкцій США.