США хотят организовать передачу Украине комплексов ПВО С-300 — СМИ

Государственный департамент США ищет страны, в арсенале которых находятся зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы передать их Украине. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

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По данным неназванного источника, представители Конгресса США обратились к Белому дому с требованием передать Украине тяжелое советское вооружение.

В Госдепе сейчас ищут страны, которые имеют в арсенале зенитно-ракетные комплексы С-300, которые планируется и готовы передать их Украине. При этом не ясно, как США компенсируют затраты государств в случае передачи ими этого вооружения Украине.

"Особенный интерес вызывают два типа зенитных систем: Тор-М1, на котором размещена ракетная система С-300, и Бук-М2", — утверждает источник.

Преимущество поставок советской техники в том, что украинские бойцы имеют опыт обращения с ней.

Вооруженные силы Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300. Вооружение доставили средствами железнодорожного сообщения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил о новых поставках оружия в преддверии битвы за Донбасс. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и другой техники.