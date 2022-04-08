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США хотят организовать передачу Украине комплексов ПВО С-300 — СМИ
Государственный департамент США ищет страны, в арсенале которых находятся зенитно-ракетные комплексы С-300, чтобы передать их Украине. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
По данным неназванного источника, представители Конгресса США обратились к Белому дому с требованием передать Украине тяжелое советское вооружение.
В Госдепе сейчас ищут страны, которые имеют в арсенале зенитно-ракетные комплексы С-300, которые планируется и готовы передать их Украине. При этом не ясно, как США компенсируют затраты государств в случае передачи ими этого вооружения Украине.
Преимущество поставок советской техники в том, что украинские бойцы имеют опыт обращения с ней.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вооруженные силы Словакии передали украинской армии системы противовоздушной обороны С-300. Вооружение доставили средствами железнодорожного сообщения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил о новых поставках оружия в преддверии битвы за Донбасс. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и другой техники.