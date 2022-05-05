Стало известно, кто станет новым пресс-секретарем Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет свой пост 13 мая. Президент США Джо Байден на ее место назначил Карин Жан-Пьер.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Сегодня Байден объявил, что Карин Жан-Пьер назначена помощником президента и пресс-секретарем Белого дома", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Жан-Пьер займет место нового пресс-секретаря уже 13 мая.

Напомним, президент США Джо Байден сообщил бывшему президенту Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. В то же время Белый дом не стал комментировать разговоры Байдена и Обамы.