Стало відомо, хто стане новим прес-секретарем Білого дому

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі залишить свою посаду 13 травня. Президент США Джо Байден на її місце призначив Карін Жан-П'єр.

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Про це повідомили у прес-службі Білого дому.

"Сьогодні Байден оголосив, що Карін Жан-П'єр призначена помічником президента і прес-секретарем Білого дому", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що Жан-П'єр займе місце нового речника вже 13 травня.

Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив колишнього президента Барака Обамі, що планує балотуватися на другий термін у 2024 році. Водночас, Білий дім не став коментувати розмови Байдена та Обами.