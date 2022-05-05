- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Стало відомо, хто стане новим прес-секретарем Білого дому
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі залишить свою посаду 13 травня. Президент США Джо Байден на її місце призначив Карін Жан-П'єр.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це повідомили у прес-службі Білого дому.
"Сьогодні Байден оголосив, що Карін Жан-П'єр призначена помічником президента і прес-секретарем Білого дому", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що Жан-П'єр займе місце нового речника вже 13 травня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, президент США Джо Байден повідомив колишнього президента Барака Обамі, що планує балотуватися на другий термін у 2024 році. Водночас, Білий дім не став коментувати розмови Байдена та Обами.