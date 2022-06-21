Стефанчук предложил назначить на должность омбудсмена депутата Лубинца

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук внес предложение назначить на должность уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца. Об этом Стефанчук написал на своем Facebook.

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"Согласно требованиям законодательства, внес предложение по кандидатуре народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", — написал он.

В настоящее время Лубинец является депутатом Верховной рады и состоит во фракции "За Майбутне". Он занимает должность секретаря парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

Напомним, Верховная Рада Украины во время заседания 31 мая приняла решение уволить с должности уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову. Решение поддержали 234 народных депутата.

При этом сама Денисова не согласна со своим увольнением и намерена оспорить его в суде.