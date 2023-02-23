Страны ЕС приняли заявление к годовщине полномасштабной войны: мы позаботимся о том, чтобы Украина победила

Государства-члены Европейского Союза к годовщине начала полномасштабного вторжения РФ приняли совместное заявление, в котором пообещали продолжать поддерживать Украину и усилить давление на страну-агрессора.

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Текст заявления опубликован на сайте Совета ЕС.

"Россия систематически нападает на гражданских лиц, разрушает города и атакует украинскую идентичность. Мы решительно настроены обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях и других тяжких преступлениях, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия превратила продовольствие и энергию в оружие, осуществляет безответственные ядерные угрозы и распространяет ложные нарративы о войне. Агрессивная война России и ее последствия существенно повлияли на многие страны, в частности, из-за влияния на мировую экономику, цены на продовольствие и сырьевые товары. Государства ЕС обещают, что будут продолжать работать с партнерами, чтобы смягчить эти последствия.

Также в ЕС отмечают, что будут продолжать стоять твердо и в полной солидарности с Украиной и ее народом столько, сколько потребуется.

"Все украинцы заслуживают того, чтобы жить в мире и свободно выбирать свою собственную судьбу. Украина является частью нашей европейской семьи. Украинцы выразили свое желание в отношении своего будущего в Европейском Союзе, и мы признали это, предоставив Украине статус страны -кандидата. Выбор народа Украины - это мир, демократия, верховенство права, уважение к основным правам и процветанию", - говорится в заявлении.

Кроме того, лидеры заверили, что ЕС будет продолжать поддерживать Украину в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах, в том числе путем быстрых скоординированных закупок у европейской промышленности.

"Мы также будем поддерживать реконструкцию Украины, для которой мы будем стремиться использовать замороженные и иммобилизованные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным законодательством. Мы также усилим коллективное давление на Россию, чтобы положить конец ее агрессии. С этой целью мы примем десятый пакет санкций, и мы предпримем шаги против тех, кто пытается обойти меры ЕС", - говорится в заявлении.

В ЕС также подчеркнули, что поддерживают формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Вместе с нашими международными партнерами мы позаботимся о том, чтобы Украина победила, чтобы уважалось международное право, чтобы было восстановлены мир и территориальная целостность Украины в его международно признанных границах, чтобы Украина была восстановлена и что будет свершено правосудие. До этого дня мы не отдохнем", – отмечается в заявлении.

Напомним, ранее Украина, Европейский Союз и Организация Североатлантического договора (НАТО) договорились о координации производства вооружения для нужд воюющей Украины.