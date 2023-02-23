Країни ЄС ухвалили заяву до річниці повномасштабної війни: ми подбаємо, щоб Україна перемогла

Держави-члени Європейського Союзу до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ ухвалили спільну заяву, у якій пообіцяли продовжувати підтримувати Україну та посилити тиск на країну-агресора.

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Текст заяви опубліковано на сайті Ради ЄС.

"Росія систематично нападає на цивільних осіб, руйнує міста та атакує українську ідентичність. Ми рішуче налаштовані забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах та інших найтяжчих злочинах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Росія перетворила продовольство та енергію на зброю, здійснює безвідповідальні ядерні погрози та поширює неправдиві наративи про війну. Війна Росії та її наслідки суттєво вплинули на багато країн, зокрема, через вплив на світову економіку, ціни на продовольство та сировинні товари. Держави ЄС обіцяють, що будуть продовжувати працювати з партнерами, щоб пом'якшити ці наслідки.

Також у ЄС наголошують, що будуть продовжувати стояти твердо і в повній солідарності з Україною та її народом стільки, скільки буде потрібно.

"Всі українці заслуговують на те, щоб жити у світі та вільно обирати свою власну долю. Україна є частиною нашої європейської родини. Українці висловили своє бажання щодо свого майбутнього в Європейському Союзі, і ми визнали це, надавши Україні статусу країни-кандидата. Вибір народу України – це мир, демократія, верховенство права, повага до основних прав та процвітання", - йдеться у заяві.

Крім того, лідери запевнили, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному, фінансовому та військовому сенсах, зокрема через скоординовані закупівлі в європейській промисловості.

"Ми також підтримуватимемо реконструкцію України, для якої ми будемо прагнути використовувати заморожені та іммобілізовані російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародного законодавства. Ми також посилимо колективний тиск на Росію, щоб покласти край її агресії. З цією метою ми ухвалимо десятий пакет санкцій, і ми зробимо кроки проти тих, хто намагається обійти заходи ЄС", - сказано у заяві.

У ЄС також наголосили, що підтримують формулу миру президента України Володимира Зеленського.

"Разом із нашими міжнародними партнерами ми подбаємо про те, щоб Україна перемогла, щоб поважалося міжнародне право, щоб був відновлений мир і територіальна цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах, щоб Україна була відновлена і що буде вчинено правосуддя. До цього дня ми не відпочиватимемо", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, раніше Україна, Європейський Союз та Організація північноатлантичного договору (НАТО) домовились про координацію виробництва озброєння для потреб воюючої України.