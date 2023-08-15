Швеция выделит Украине $300 миллионов военной помощи

Швеция объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около 315 миллионов долларов. Это будет уже 13 пакет помощи от Швеции.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны страны.

Согласно сообщению, в новый пакет также будут включены грузовые транспортные средства и оборудование для разминирования, которое можно использовать в течение ограниченного времени на сумму менее 200 миллионов долларов.

Издание пишет, что Украина попросила также запасные детали для боевых машин, которые Швеция ранее предоставила стране.

В правительстве Швеции отметили, что отреагируют на эту просьбу и предоставят данные запчасти и материалы для ремонта на общую сумму в 1,1 миллиарда шведских крон (около 102 миллиона долларов США).

Напомним, 16 июня правительство Швеции приняло решение о выделении двенадцатого пакета помощи для Украины на 250 млн шведских крон. Он будет включать как вооружение, так и обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.

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