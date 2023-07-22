Швеция предоставит Украине на проекты по восстановлению €522,6 млн

Шведское правительство объявило о внедрении стратегии сотрудничества в сфере восстановления и реформ в Украине на период с 2023 по 2027 годы. Эта стратегия предусматривает предоставление 6 млрд шведских крон (более 522 млн евро) на проекты, направленные на восстановление страны. Это самая большая программа двусторонней помощи по объемам в истории Швеции, и именно Украина стала первой страной-реципиентом этой помощи.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Согласно сообщению, эта программа стала первой комплексной многолетней стратегией поддержки Украины, принятой нашими партнерами.

Эти средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, поддержку предпринимателей, укрепление торговли, гуманитарное разминирование и поддержку медиа. Это будет способствовать устойчивому экономическому росту и обеспечит надлежащие условия для предприятий и предпринимателей в Украине. Это будет стимулировать инвестиции, будет способствовать расширению бизнеса и создаст новые возможности развития экономики страны.

Отмечается, что частный сектор занимает важнейшую роль в процессе реконструкции Украины и критически важен для привлечения иностранных инвестиций и содействия международному бизнесу в проектах возобновления и расширения сотрудничества с украинскими компаниями.

В рамках стратегии сотрудничества между Швецией и Украиной бюджет был распределен между ответственными за воплощение проектов организациями следующим образом:

Шведское агентство по международному сотрудничеству в сфере развития (SIDA) получило 5,7 млрд шведских крон. Эта организация возьмет на себя большую часть финансирования и будет активно вовлечена в реализацию проектов восстановления и развития Украины. Шведский институт (SI) получил 225 млн шведских крон. Эта организация также играет важную роль в реализации проектов, направленных на укрепление сотрудничества между Швецией и Украиной и поддержку различных инициатив. Академия Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) получила 75 млн шведских крон. Эта организация будет направлять свои усилия на реализацию проектов, связанных с гуманитарным разминированием и поддержкой мира.

Такое распределение бюджета позволяет эффективно использовать ресурсы и максимально способствовать эффективной имплементации стратегии в Украине. Эти организации играют важную роль в сотрудничестве между странами и достижении поставленных целей.

Шведская сторона также отметила, что работает над страхованием шведских компаний, которые в будущем могут выйти на украинский рынок, что перспективно для развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает удвоение финансовой поддержки Украины лучшим способом помочь мировой экономике. Ранее в правительстве констатировали, что стабильная финансовая помощь США и ЕС обеспечивает регулярную выплату зарплат и пенсий в Украине. Без этих денег украинцы могли бы недополучать такие выплаты.

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