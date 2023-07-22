Швеція надасть Україні на проекти з відновлення €522,6 млн

Швецький уряд оголосив про впровадження стратегії співробітництва у сфері відбудови та реформ в Україні на період з 2023 по 2027 роки. Ця стратегія передбачає надання 6 млрд шведських крон (понад 522 млн євро) на проекти, спрямовані на відновлення країни. Це найбільша програма двосторонньої допомоги за обсягами в історії Швеції і саме Україна стала першою країною-реципієнтом цієї допомоги.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно з повідомленням, ця програма стала першою комплексною багаторічною стратегією підтримки України, що була прийнята нашими партнерами.

Зазначені кошти будуть спрямовані на відбудову інфраструктури, підтримку підприємців, зміцнення торгівлі, гуманітарне розмінування та підтримку медіа. Це буде сприяти сталому економічному зростанню та забезпечить належні умови для підприємств та підприємців в Україні. Це стимулюватиме інвестиції, сприятиме розширенню бізнесу та створить нові можливості для розвитку економіки країни.

Зазначається, що приватний сектор займає найважливішу роль у процесі реконструкції України і є критично важливим для залучення іноземних інвестицій і сприяння міжнародному бізнесу в проектах відновлення та розширення співпраці з українськими компаніями.

У рамках стратегії співробітництва між Швецією та Україною бюджет був розподілений між відповідальними за втілення проектів організаціями наступним чином:

Шведське агентство з міжнародного співробітництва у сфері розвитку (SIDA) отримало 5,7 млрд шведських крон. Ця організація візьме на себе велику частину фінансування і буде активно залучена до реалізації проектів відновлення та розвитку України. Шведський інститут (SI) отримав 225 млн шведських крон. Ця організація також має важливу роль у втіленні проектів, спрямованих на зміцнення співпраці між Швецією та Україною та підтримку різних ініціатив. Академія Фольке Бернадотта (Folke Bernadotte Academy) отримала 75 млн шведських крон. Ця організація спрямовуватиме свої зусилля на реалізацію проектів, пов'язаних з гуманітарним розмінуванням та підтримкою миру.

Такий розподіл бюджету дозволяє ефективно використовувати ресурси і максимально сприяти ефективній імплементації стратегії в Україні. Ці організації відіграють важливу роль у співпраці між країнами та досягненні поставлених цілей.

Шведська сторона також зазначила, що працює над страхуванням шведських компаній, які в майбутньому можуть вийти на український ринок, що є перспективним для розвитку торговельно-економічної співпраці між двома країнами.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що вважає подвоєння фінансової підтримки України найкращим способом допомогти світовій економіці. Раніше в уряді констатували, що стабільна фінансова допомога США та ЄС забезпечує регулярну виплату зарплат і пенсій в Україні. Без цих грошей українці могли б недоотримувати такі виплати.

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