Швеція виділить Україні $300 мільйонів військової допомоги

Швеція оголосила про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму близько 315 мільйонів доларів. Це буде вже 13-й пакет допомоги від Швеції.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство оборони країни.

Згідно повідомлення, до нового пакету також будуть включені вантажні транспортні засоби і обладнання для розмінування, яке можна використовувати протягом обмеженого часу на суму трохи менше 200 мільйонів доларів.

Видання пише, що Україна запросила також запасні частини для бойових машин, які Швеція раніше надала країні.

В уряді Швеції наголосили, що відреагують на це прохання і нададуть дані запчастини та матеріали для ремонту на загальну суму в 1,1 мільярда шведських крон (близько 102 мільйонів доларів США).

Нагадаємо, 16 червня уряд Швеції прийняв рішення про виділення дванадцятого пакету допомоги для України на 250 млн шведських крон. Він включатиме як озброєння, так навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.

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