Швеция выделит Украине новый пакет гуманитарной помощи

Правительство Швеции сегодня объявило о новом пакете гуманитарной помощи для Украины. Пакет стоимостью 380 миллионов шведских крон будет направлен на поддержку гражданского населения.

Об этом сообщает пресс-служба шведского правительства.

Часть средств будет направлена на поддержку деятельности Красного креста, который обеспечивает здравоохранение, водоснабжение и санитарные нужды в прифронтовых районах.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев получит средства для обеспечения нуждающихся в пище, воде, убежище, юридических консультаций и психосоциальной поддержки.

Также Швеция поддержит Программу развития ООН и поможет удовлетворить потребности разминирования украинских территорий после войны и наводнений. Поддержка ПРООН также позволяет восстановить энергетическую инфраструктуру и приобрести оборудование для обеспечения критической поставки электроэнергии.

В сообщении говорится, что данные средства выделяются в дополнение к гуманитарной помощи, определенной для Украины на 2023 год, и финансируются в рамках существующей финансовой системы гранта.

С момента полномасштабного и незаконного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швеция, в частности, предоставила 1,9 миллиарда шведских крон гуманитарной помощи, 750 миллионов шведских крон в поддержку реконструкции и 316 миллионов шведских крон в поддержку реформ.

Напомним, 16 июня правительство Швеции приняло решение о выделении двенадцатого пакета помощи для Украины на 250 млн шведских крон. Он будет включать как вооружение, так и обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen.

Шведской армии поручили подготовить украинских пилотов и связанный авиационный персонал по JAS 39.

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