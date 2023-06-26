Швеція виділить Україні новий пакет гуманітарної допомоги

Уряд Швеції сьогодні оголосив про новий пакет гуманітарної допомоги для України. Пакет, вартістю 380 мільйонів шведських крон (35 млн доларів), буде спрямовано на підтримку цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба шведського уряду.

Частину коштів спрямують на підтримку діяльності Червоного хреста, який забезпечує охорону здоров’я, водопостачання та санітарні потреби у прифронтових районах.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців отримає кошти для забезпечення потребуючих їжею, водою, притулком, юридичними консультаціями та психосоціальною підтримкою.

Також Швеція підтримає Програму розвитку ООН і допоможе задовольнити потреби в розмінуванні українських територій після війни та повеней. Підтримка ПРООН також дає змогу відновити енергетичну інфраструктуру та придбати обладнання для забезпечення критичного постачання електроенергії.

У повідомлені зазначається, що дані кошти виділяються на додаток до гуманітарної допомоги, визначеної для України на 2023 рік, і фінансуються в рамках існуючої фінансової системи гранту.

З моменту повномасштабного та незаконного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція, серед іншого, надала 1,9 мільярда шведських крон гуманітарної допомоги, 750 мільйонів шведських крон на підтримку реконструкції та 316 мільйонів шведських крон на підтримку реформ.

Нагадаємо, 16 червня уряд Швеції прийняв рішення про виділення дванадцятого пакету допомоги для України на 250 млн шведських крон. Він включатиме як озброєння, так навчання українських пілотів на винищувачах JAS 39 Gripen.

Шведській армії доручили підготувати українських пілотів та пов’язаний авіаційний персонал з JAS 39.

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