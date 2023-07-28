Танки Abrams могут появиться на украинском поле боя в сентябре, – Politico

Американские танки Abrams, вероятно, прибудут на украинское поле боя в сентябре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным СМИ, США планируют отправить несколько танков Abrams в Германию в августе – там они пройдут окончательный ремонт. После завершения этого процесса первую партию техники передадут Украине.

Первая партия будет включать от шести до восьми танков, а всего США планируют отправить 31 единицу.

"Мы, безусловно, работаем над тем, чтобы доставить их в Украину как можно быстрее", – сказал спикер Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.

Два собеседника Politico предполагают, что Abrams могут прибыть в Украину даже в августе, но этот график может быть слишком оптимистичным. Дело в том, что танки не новые и перед отправкой их лишают наиболее чувствительных технологий, что в некоторых случаях включает и броню из обедненного урана.

Прежде, чем украинские силы смогут начать эксплуатацию танков, военные должны завершить примерно 10-недельный курс обучения на армейской базе в Германии. Ожидается, что это будет сделано в августе.

Abrams для Украины: что известно

Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams в январе 2023 года.

Associated Press указывало, что на изготовление и отправку танков Abrams версии M1A2 могли бы уйти год или два. Поэтому Вашингтон решил отправить более старый вариант – M1A1, который можно доставить в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

Как отмечал в мае министр обороны США Ллойд Остин, Америка делает все возможное, чтобы Украина получила танки в начале осени.

Позже Пентагон подтвердил прибытие 31 учебного танка М1 Abrams в Германию для тренировки украинских экипажей.

В конце месяца The New York Times сообщило, что около 200 украинских военных приступили к общевоенному инструктажу в Германии, а еще столько же бойцов учатся, как заправлять и обслуживать американские танки.

В свою очередь издание USA Today писало, что США модифицируют танки Abrams, которые планируют передать украинским военным, убирая секретную технику. Это связано с опасениями, что она может попасть к российским оккупантам.