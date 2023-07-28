Танки Abrams можуть зʼявитися на українському полі бою у вересні, – Politico

Американські танки Abrams, ймовірно, прибудуть на українське поле бою у вересні. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, США планують відправити кілька танків Abrams до Німеччини в серпні –там вони пройдуть остаточний ремонт. Після завершення цього процесу першу партію техніки передадуть Україні.

Перша партія включатиме від шести до восьми танків, а загалом США планують відправити 31 одиницю – рівно як український батальйон.

"Ми, безумовно, працюємо над тим, щоб доставити їх в Україну якнайшвидше", — сказав речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл.

Двоє співрозмовників Politico припускають, що Abrams можуть прибути в Україну навіть у серпні, але цей графік може бути надто оптимістичним. Справа в тому, що танки не нові і перед відправкою їх позбавляють найбільш чутливих технологій, що в деяких випадках включає і броню зі збідненого урану.

Перш ніж українські сили зможуть почати експлуатацію танків, військові мають завершити приблизно 10-тижневий курс навчання на армійській базі в Німеччині. Очікується, що це буде зроблено в серпні.

Abrams для України: що відомо

Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams у січні 2023 року.

Associated Press вказувало, що на виготовлення та відправку танків Abrams версії M1A2 могли б піти рік або два. Тому Вашингтон вирішив відправити старіший варіант – M1A1, який можна доставити в зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Як зазначав у травні міністр оборони США Ллойд Остін, Америка робить все можливе, аби Україна отримала танки на початку осені.

Пізніше Пентагон підтвердив прибуття 31 навчального танка М1 Abrams у Німеччину для тренування українських екіпажів.

Наприкінці місяця The New York Times повідомило, що близько 200 українських військових розпочали загальновійськовий інструктаж у Німеччині, а ще стільки ж бійців навчаються, як заправляти та обслуговувати американські танки.

Своєю чергою видання USA Today писало, що США модифікують танки Abrams, які планують передати українським військовим, прибираючи секретну техніку. Це повʼязано з побоюваннями, що вона може потрапити до російських окупантів.