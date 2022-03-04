"Третий этап может быть завтра или послезавтра. Мы ждем, мы с ними в постоянном контакте", — Подоляк о переговорах с Россией

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что третий этап переговоров с Россией может пройти 5 или 6 марта. Об этом Подоляк сказал во время брифинга.

"Третий этап может быть завтра или после завтра. Мы ждем, мы с ними в постоянном контакте. Мы с ними на прямой связи, и когда будет прекращение огня, мы едем, мы готовы дальше работать", — сказал он.

По словам Подоляка, украинская сторона предлагает россиянам организовать гуманитарные коридоры, но те очень медленно реагируют на гуманитарные предложения.

"Россия сегодня не доверяет ни одной стране. Они будут воспринимать любую страну, как минимум, нейтрально негативно. Ни одна страна не будет репутационно на их стороне. Когда ты видишь в прямом эфире, когда в исторический памятник Бабий Яр залетает крылатая ракета, ты не можешь быть на их стороне", — сказал Подоляк.

Подоляк добавил, что у Украины есть инструмент давления на Путина через лидеров других стран, а недавно с Путиным о гуманитарных коридорах разговаривал Шольц.

При этом Подоляк подчеркнул, что Украина настаивает на "закрытом небе", поскольку эта концепция изменит диспозицию войны.

"Они ведут войну с гражданским населением, чтобы вызвать панические настроения в Украине, чтобы на президента было давление и он подписал любые соглашения. Я считаю, что концепция закрытого неба изменит диспозицию войны. Чтобы россияне поняли, что воевать нужно с армией, а не против гражданского населения. Если мы хотим остановить войну и не иметь проблем с гражданским населением, мы должны говорить о концепции закрытого неба. Если мы этого добьёмся, панических настроений не будет. Сухопутные операции, которые проводит РФ, прогнозируемые", — сказал Подоляк.

При этом он добавил, что даже если сейчас другие страны не согласны закрыть над Украиной небо, ситуация может измениться в будущем, когда мир осознает угрозу, исходящую от Путина.

"Если они уничтожат города в Украине, они будут идти дальше и повышать ставки. У них всегда есть опция — ядерное оружие", — отметил советник главы ОП.

Напомним, что первый раунд украинско-российских переговоров прошел в Беларуси 28 февраля, однако тогда стороны не пришли ни к каким конкретным решениям, кроме необходимости продолжить переговоры. По итогам проведения второго раунда переговоров между украинской и российской стороной, прошедших 3 марта на территории Беларуси, стороны не достигли никаких политических договоренностей, однако договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения во время самых ожесточенных боев.