Турция начала военную операцию в Сирии — СМИ

В ночь на 17 августа армия Турции начала военную операцию против курдов на севере Сирии. Об этом сообщает ряд иностранных СМИ.

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Газета The Washington Post опубликовала новость о том, что турецкие войска нанесли авиаудары, в результате которых могли погибнуть 11 человек, в том числе военные. Атаку зафиксировали к западу от города Кобани на севере страны.

Сирийские государственные СМИ процитировали неназванного военного чиновника, который сообщил, что в результате авиаударов Турции погибли три солдата. Чиновник сказал, что сирийские войска в ответ обстреляли позиции турецких сил.

The New Arab сообщает, что представители курдов заявили, что "турецкие военные самолеты нанесли 12 авиаударов по позициям сирийской армии, дислоцированным на пограничной полосе к западу от Кобани". Этот город контролируют курды на границе с Турцией.

В преддверии атак главный редактор Mideast Discourse News Стивен Сахиуни сообщил со ссылкой на данные своего информационного агентства в Twitter, что Турция готовится начать масштабную военную операцию на севере Сирии.

Впоследствии Турецкое издание Duvar сообщило, что из громкоговорителей мечетей в приграничных городах с Сирией в Турции прозвучали объявления о проведении военной операции.

⚡️🇹🇷 Reportedly,residents of the Turkish regions bordering #Syria were announced over a loudspeaker about the beginning of a military operation against Kurdish forces. Waiting for additional info#Turkey #Syria #Kurds #SDF #PKK pic.twitter.com/kHCyNUDXh1 — Idlib Calling (@IdlibCalling) August 16, 2022

С 2016 года Турция начала три крупные операций в Сирии и уже контролирует некоторые территории на севере.

Накануне многолетний конфликт обострился между Израилем и палестинской боевой группировкой "Исламский джихад". Несколько дней подряд стороны активизировали боевые действия, но 7 августа договорились о перемирии.