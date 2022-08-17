Туреччина почала військову операцію в Сирії —ЗМІ

В ніч на 17 серпня армія Туреччини розпочала військову операцію проти курдів на півночі Сирії. Про це повідомляє ряд іноземних ЗМІ.

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Газета The Washington Post опублікувала новину про те, що турецькі війська нанесли авіаудари, в результаті яких могли загинути 11 людей, в тому числі військові. Атаку зафіксували на захід від міста Кобане на півночі країни.

Сирійські державні ЗМІ процитували неназваного військового чиновника, який повідомив, що в результаті авіаударів Туреччини загинуло троє солдатів. Чиновник сказав, що сирійські війська у відповідь обстріляли позиції турецьких сил.

The New Arab повідомляє, що представники курдів заявили, що "турецькі військові літаки завдали 12 авіаударів по позиціях сирійської армії, дислокованих на прикордонній смузі на захід від Кобане". Саме це місто контролюють курди на кордоні з Туреччиною.

Напередодні атак головний редактор Mideast Discourse News Стівен Сахіуні повідомив з посиланням на дані свого інформаційного агентства у Twitter, що Туреччина готується розпочати масштабну військову операцію на півночі Сирії.

Згодом турецьке видання Duvar повідомило, що з гучномовців мечетей у прикордонних містах із Сирією у Туреччині пролунали оголошення про проведення воєнної операції.

⚡️🇹🇷 Reportedly,residents of the Turkish regions bordering #Syria were announced over a loudspeaker about the beginning of a military operation against Kurdish forces. Waiting for additional info#Turkey #Syria #Kurds #SDF #PKK pic.twitter.com/kHCyNUDXh1 — Idlib Calling (@IdlibCalling) August 16, 2022

З 2016 року Туреччина розпочала три великі транскордонні операції в Сирії та вже контролює деякі території на півночі.

Напередодні багаторічний конфлікт загострився між Ізраілем і палестинським бойовим угрупованням “Ісламський джихад”. Декілька днів поспіль сторони активізували бойові дії, але 7 серпня домовилися про перемир’я.