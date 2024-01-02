Турция не пропустит в Черное море минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине

Турция опровергла сообщение о том, что позволила пройти через проливы Босфор и Дарданеллы к Черному морю двум минным тральщикам, которые ранее Великобритания подарила Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при управлении президента Турции.

Согласно сообщению, Турция как гарант черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре в 1936 году закрыла их для кораблей "воюющих сторон", то есть России и Украины.

"Турция, которая беспристрастно и усердно придерживается Конвенции Монтре с 1936 года, сохраняет свою непоколебимую решительность и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море. Наши соответствующие союзники были должным образом проинформированы о том, что мин- подаренные Украине Соединенным Королевством, не смогут пройти через Турецкие проливы в Черное море, пока идет война", - сказано в сообщении.

В декабре 2023 года министр обороны Великобритании Грант Шеппс подтвердил закупку для ВМС Украины двух кораблей Королевских ВМС. Они оснащены тралами для поиска и обезвреживания мин, а также зенитное и противолодочное вооружение.

Согласно условиям коалиции Украина получит долгосрочную поддержку, включая обучение экипажей, оборудование и подготовку инфраструктуры. Это поможет Украине трансформировать свой военно-морской флот, сделать его более совместимым с западными союзниками, более оперативно совместимым с НАТО и укрепить безопасность в Черном море.

Напомним, что 25 ноября, во время саммита Grain from Ukraine в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о наличии договоренности с несколькими государствами о передаче морских катеров для сопровождения в Черном море судов, идущих временным гуманитарным коридором.