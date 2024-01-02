Туреччина не пропустить в Чорне море мінні тральщики, котрі Британія подарувала Україні

Туреччина спростувала повідомлення про те, що дозволила пройти через протоки Босфор і Дарданелли до Чорного моря двом мінним тральщикам, які раніше Велика Британія подарувала Україні. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при управлінні президента Туреччини.

Згідно з повідомленням, Туреччина як гарант чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре 1936 року закрила їх для кораблів "воюючих сторін" тобто Росії та України.

"Туреччина, яка неупереджено і старанно дотримується Конвенції Монтре з 1936 року, зберігає свою непохитну рішучість і принципову позицію протягом усієї цієї війни, щоб запобігти ескалації напруженості в Чорному морі. Наші відповідні союзники були належним чином проінформовані про те, що мінно-шукальні кораблі, подаровані Україні Сполученим Королівством, не зможуть пройти через Турецькі протоки у Чорне море, доки триває війна", - сказано в повідомленні.

У грудні 2023 року міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс підтвердив закупівлю для ВМС України двох кораблів Королівських ВМС. Вони оснащені тралами для пошуку та знешкодження мін, а також мають зенітне та протичовнове озброєння.

Згідно з умовами коаліції, Україна отримає довгострокову підтримку, включаючи навчання екіпажів, обладнання та підготовку інфраструктури. Це допоможе Україні трансформувати свій військово-морський флот, зробити його більш сумісним із західними союзниками, більш оперативно сумісним з НАТО та зміцнити безпеку в Чорному морі.

Нагадаємо, що 25 листопада, під час саміту Grain from Ukraine у Києві президент Володимир Зеленський заявив про наявність домовленості з кількома державами щодо передачі морських катерів для супроводження в Чорному морі суден, що йдуть тимчасовим гуманітарним коридором.