Турция проведет переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении в НАТО

Турция заявила, что переговоры о вступлении в НАТО со Швецией и Финляндией пройдут 9 марта.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

"Будет рассмотрено, реализованы элементы тройного меморандума или нет. Было две встречи. Мы отложили третью встречу после сожжения Корана. Было бы полезно провести третью встречу в Брюсселе. Она состоится 9 марта", - говорит Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, у обеих стран есть обязательства по членству в НАТО. Однако Турция не может сказать "да" членству Швеции потому, что не увидела обещанных шагов.

Министр иностранных дел Турции добавил, что шведские власти внесли изменения в свое антитеррористическое законодательство, однако пособники террористов продолжают беспрепятственно действовать в этой стране.

Напомним, что 21 января лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палуда якобы "с разрешения шведских властей" провел акцию у стен посольства Турции в Стокгольме. Мужчина публично сжег книгу Коран.

В ответ на это Анкара отменила запланированный визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию.