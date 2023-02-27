Туреччина проведе переговори зі Швецією та Фінляндією щодо вступу в НАТО

Туреччина заявила, що переговори про вступ до НАТО зі Швецією та Фінляндією відбудуться 9 березня.

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Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає "Європейська правда" з посиланням на CNN Turk.

"Буде розглянуто, чи реалізовано елементи потрійного меморандуму, чи ні. Було дві зустрічі. Ми відклали третю зустріч після спалення Корану. Було б корисно провести третю зустріч у Брюсселі. Вона відбудеться 9 березня", - каже Чавушоглу.

За словами Чавушоглу, обидві країни мають зобов’язання щодо членства в НАТО. Проте Туреччина не може сказати "так" членству Швеції тому, що не побачила від країни обіцяних кроків.

Міністр закордонних справ Туреччини додав, що шведська влада внесла зміни до свого антитерористичного законодавства, однак пособники терористів продовжують безперешкодно орудувати в цій країні.

Нагадаємо, що 21 січня лідер датської правоекстремістської партії "Жорсткий курс" Расмус Палуда нібито "з дозволу шведської влади" провів акцію біля стін посольства Туреччини в Стокгольмі. Чоловік публічно спалив книгу Коран.

У відповідь на це Анкара скасувала запланований візит міністра оборони Швеції Пала Джонсона до Туреччини.