У чиновника Минобороны Лиева якобы есть паспорт гражданина РФ — СМИ

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александр Лиев якобы имеет якобы паспорт гражданина РФ. В то же время чиновник отрицает эту информацию.

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Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Журналисты получили фото документа, но Лиев заявил, что там изображен не он. Кроме того, он заметил, что в копии паспорта неправильно указана его фамилия. Чиновник считает, что возмущение в обществе может негативно отразиться на его работе в министерстве.

"Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского. Я не подавался на гражданства другой страны. Когда оккупировали Крым, там действительно раздавали людям российское гражданство без согласия, но к тому времени я уже давно работал на "Общественном", - заявил Лиев.

Кроме фамилии, в копии документа есть другие разногласия с официальной биографией чиновника. Российский паспорт Лиева якобы был выдан в 2019 году и там там указано, что он родился в Москве, не соответствующей действительности.

Якобы копия российского паспорта Лиева. Фото: УП

Лиева назначили и.о. руководителя департамента Минобороны летом 2022 года. Недавно ему начали забрасывать "антиукраинское прошлое". На это он отреагировал в Facebook, заявив, что "в любую минуту готов подать заявление об увольнении и продолжать работу ради победы в любой форме, в том числе "рядовым солдатом". Он также считает, что публикация дискредитирующих материалов о нем имеет заказной характер”.