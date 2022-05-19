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Политика
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У президента нет ограничений по сроку установления или продления военного положения, - Корниенко

Александр Корниенко, слуга народа, политик, народный депутат
Фото: Политическая партия "Слуга народа"

У президента Украины нет никаких ограничений по сроку установления или продления военного положения.

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Об этом сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального телемарафона.

По его словам, президент в любой момент своим указом может прекратить действие военного положения. Для этого Верховной Раде не нужно будет принимать решение.

"У Президента нет никаких ограничений относительно срока установления военного положения, его продления, а также прекращения", - отметил Корниенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения в Украине и общей мобилизации на 90 дней.

Мотивом такого решения стало продолжение широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Также Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации.

Автор:
Анастасия Дедковская