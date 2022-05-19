У президента немає обмежень щодо терміну встановлення чи продовження воєнного стану, - Корнієнко

У президента України немає жодних обмежень щодо терміну встановлення чи продовження воєнного стану.

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Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час національного телемарафону.

За його словами, президент у будь-який момент своїм указом може припинити дію воєнного стану. Для цього Верховній Раді не потрібно буде ухвалювати рішення.

"У Президента немає жодних обмежень щодо строку встановлення воєнного стану, його продовження, а також припинення", - зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів.

Мотивом до такого рішення стало продовження широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Також Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації.