- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
У президента немає обмежень щодо терміну встановлення чи продовження воєнного стану, - Корнієнко
У президента України немає жодних обмежень щодо терміну встановлення чи продовження воєнного стану.
Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час національного телемарафону.
За його словами, президент у будь-який момент своїм указом може припинити дію воєнного стану. Для цього Верховній Раді не потрібно буде ухвалювати рішення.
"У Президента немає жодних обмежень щодо строку встановлення воєнного стану, його продовження, а також припинення", - зазначив Корнієнко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації на 90 днів.
Мотивом до такого рішення стало продовження широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Також Зеленський видав указ про продовження термінів проведення загальної мобілізації.