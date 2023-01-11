У закарпатского депутата нашли незадекларированные компании в Венгрии: теперь он в розыске

Национальное антикоррупционное бюро 9 января сообщило депутату Закарпатского областного совета о подозрении во внесении недостоверных данных в электронную декларацию за 2020 год.

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Как сообщают в ведомстве, следствие установило, что он не внес в декларацию сведения о двух компаниях, зарегистрированных им в Будапеште (Венгрия), суммарный уставный капитал которых составляет 93 миллионов венгерских форинтов (по состоянию на конец 2020 года по курсу Нацбанка Украины это составляло около 8,9 миллионов гривен).

Поскольку депутат покинул Украину в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину и с тех пор не возвращался, о подозрении ему сообщили дистанционно. Ему инкриминируется часть 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

Как дополнительно сообщило НАБУ в среду, фигурантом дела является депутат от КМКС Партии венгров Чаба Пейтер. Бюро объявило его в розыск. В комментарии же "Суспільному" Пейтер заявил, что о подозрении якобы узнал лишь из украинских СМИ.

"НАПК и НАБУ меня нигде не искали. О том, что начали расследование, я узнал 8-9 дней назад, когда антикоррупционная прокуратура вызвала меня в Киев на 9 января. Я сообщил прокурору, что готов явиться, но не 9 января. На другую дату. Я готов дать ответы на любые вопросы, поскольку я не совершил никакого преступления", - заявил депутат.

По его словам, он уехал из Украины еще 21 февраля 2022 года, но не скрывается и планирует вернуться домой после 26 января. Также Пейтер заявил, что не имеет венгерского гражданства, а имеет исключительно украинское. Он также прокомментировал обвинения со стороны НАБУ.

"Это проектная фирма, в которой я был владельцем, но тогда, когда ее нужно было декларировать, я уже не был ее владельцем. Это дело имеет исключительно политическую подоплеку... Я предприниматель более 30 лет. В моей декларации есть перечисленное на нескольких страницах имущество. В том числе и венгерское. Сейчас моя фирма в Украине предоставляет зарплату более 600 работникам", - сказал депутат.

Напомним также, что НАБУ накануне объявило в розыск одну из депутатов Верховной Рады от "Слуги народа", которым в бюро инкриминируют недекларирование арендованного в Киеве жилья, а именно Маргариту Шол.