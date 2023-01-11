У закарпатського депутата знайшли незадекларовані компанії в Угорщині: тепер він у розшуку

Національне антикорупційне бюро 9 січня повідомили депутату Закарпатської обласної ради про підозру у внесенні недостовірних даних до електронної декларації за 2020 рік.

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Як повідомляють у відомстві, слідство встановило, що він не вніс до декларації відомості про дві компанії, зареєстровані ним у Будапешті (Угорщина), сумарний статутний капітал яких становить 93 мільйонів угорських форинтів (станом на кінець 2020 року за курсом Нацбанку України це становио близько 8,9 мільйона гривень).

Оскільки депутат залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення Росії до України і відтоді не повертався, про підозру йому повідомили дистанційно. Йому інкримінують частину 1 статті 366-2 Кримінального кодексу.

Як додатково повідомило НАБУ у середу, фігурантом справи є депутат від КМКС Партії угорців Чаба Пейтер. Бюро нараз\і оголосило його у розшук. В коментарі ж "Суспільному" Пейтер заявив, що про підозру нібито дізнався лише з українських ЗМІ.

"НАЗК та НАБУ мене ніде не шукали. Про те, що розпочали розслідування, я дізнався днів 8-9 тому, коли антикорупційна прокуратура викликала мене в Київ на 9 січня. Я повідомив прокурору, що готовий з'явитися, але не 9 січня. На іншу дату. Я готовий дати відповіді на будь-які питання, оскільки я не скоїв ніякого злочину", — заявив депутат.

За його словами, він виїхав з України ще 21 лютого 2022 року, але не ховається і планує повернутися додому після 26 січня. Також Пейтер заявив, що не має угорського громадянства, а має виключно українське. Він також прокоментував звинувачення з боку НАБУ.

"Це проєктна фірма, у якій я був власником, але тоді, коли її потрібно було декларувати, я вже не був її власником. Ця справа має виключно політичне підґрунтя... Я підприємець більше ніж 30 років. В моїй декларації є перераховані кілька сторінок статків. В тому числі і угорські. Зараз моя фірма в Україні надає зарплату більш ніж 600 працівникам", - сказав депутат.

Нагадаємо також, що НАБУ напередодні оголосило у розшук одну з депутаток Верховної Ради від "Слуги народу", яким в бюро інкримінують недекларування орендованого у Києві житла, а саме Маргариту Шол.