У Зеленского объяснили, зачем Россия придумала "теракт в Приднестровье"

У Украины нет никаких мотивов и намерений совершать теракт в Приднестровье. Напротив, в этой информационной провокации есть интерес России.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что касается очередной информационной провокации России под названием "теракт в Приднестровье". Никаких мотивов и намерений совершать какие-то действия, которые можно квалифицировать как террористический акт, у Украины нет. Потому что нам есть чем заниматься на поле боя и точно любой теракт на любой другой территории не даст нам лишних козырей", - отметил он.

По его словам, Россия сейчас постоянно на разных площадках говорит слово "теракт": теракт в Беларуси или России, теракт якобы в Молдове - в Приднестровье, теракт якобы на Балтике.

"Россия хочет изменить повестку дня. Это ее технологическая операция. Россия хочет сказать, что не только она совершает преступления, но есть Украина, которая якобы хочет это сделать", - сказал Подоляк и добавил, что Россия никак не может доказать свои заявления.

Он также напомнил, что чуть раньше Россия говорила о том, что Украина готовит вторжение на территорию Приднестровья, но выяснилось, что это фейк.

"Еще раз: никаких терактов, никакой Украины во всем этом нет. Есть исключительно технологический интерес России", - добавил Подоляк.

Напомним, в непризнанном Приднестровье (официально часть Молдовы) заявили о якобы успешном предотвращении покушения на убийство так называемого президента республики Вадима Красносельского. В СБУ ответили на обвинения со стороны самопровозглашенной республики и заявили, что все эти заявления следует рассматривать как очередную провокацию.