У Зеленського пояснили, навіщо Росія вигадала "теракт у Придністров'ї"

Україна не має жодних мотивів і намірів вчиняти теракт у Придністров'ї. Навпаки, в цій інформаційній провокації є зацікавленість Росії.

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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щодо чергової інформаційної провокації Росії під назвою "теракт у Придністров'ї". Жодних мотивів і намірів скоювати десь якісь дії, які можна кваліфікувати як терористичний акт, Україна не має. Тому що нам є чим займатися на полі бою і точно будь-який теракт на будь-якій іншій території не дасть нам зайвих козирів", - зазначив він.

За його словами, Росія зараз постійно на різних майданчиках говорить слово "теракт": теракт у Білорусі чи Росії, теракт начебто в Молдові - в Придністров'ї, теракт нібито на Балтиці.

"Росія хоче змінити порядок денний. Це її технологічна операція. Росія хоче сказати, що не тільки вона скоює злочини, а ще є Україна, яка нібито хоче це зробити", - сказав Подоляк і додав, що Росія ніяк не може довести свої заяви.

Він також нагадав, що трохи раніше Росія говорила про те, що начебто Україна готує вторгнення на територію Придністров'я, але з'ясувалося, що це фейк.

"Ще раз: ніяких терактів, ніякої України у всьому цьому немає. Є виключно технологічна зацікавленість Росії", - додав Подоляк.

Нагадаємо, у невизнаному Придністров'ї (офіційно частина Молдови) заявили про нібито успішне запобігання замаху на вбивство так званого президента республіки Вадима Красносільського. У СБУ відповіли на звинувачення з боку самопроголошеної республіки і заявили, що всі ці заяви слід розглядати як чергову провакацію.