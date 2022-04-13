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Угроза освобожденным территориям остается, — Минобороны
Сохраняется вероятность возобновления агрессии РФ в тех областях, где сейчас относительно спокойно. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона.
Она призвала эвакуировавшихся жителей пока не возвращаться.
Призывы чиновников к жителям освобожденных регионов и Киева пока воздержаться от возвращения домой, заместитель министра прокомментировала словами: "Это абсолютно резонные призывы".
Она также подчеркнула, что есть высокий риск применения химического оружия со стороны России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"И, несмотря на то, что они уже выпустили по Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому на сегодня есть все риски. Пока продолжается война, риски есть", — подчеркнула Маляр.
Напомним, что продолжается разминирование территории Киевской области и восстановление поврежденных коммуникаций. В Киевской ОГА заявили, что жители освобожденных от оккупантов районов смогут вернуться домой в конце мая.
При этом в Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.