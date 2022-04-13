Угроза освобожденным территориям остается, — Минобороны

Сохраняется вероятность возобновления агрессии РФ в тех областях, где сейчас относительно спокойно. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона.

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Она призвала эвакуировавшихся жителей пока не возвращаться.

"Сегодня ключевая задача российских войск – это восток. Но вместе с тем возможна угроза и относительно в других регионов Украины" — отметила Маляр.

Призывы чиновников к жителям освобожденных регионов и Киева пока воздержаться от возвращения домой, заместитель министра прокомментировала словами: "Это абсолютно резонные призывы".

Она также подчеркнула, что есть высокий риск применения химического оружия со стороны России.

"И, несмотря на то, что они уже выпустили по Украине более тысячи ракет, у них остается огромный арсенал. Поэтому на сегодня есть все риски. Пока продолжается война, риски есть", — подчеркнула Маляр.

Напомним, что продолжается разминирование территории Киевской области и восстановление поврежденных коммуникаций. В Киевской ОГА заявили, что жители освобожденных от оккупантов районов смогут вернуться домой в конце мая.

При этом в Буче Киевской области продолжается эксгумация тел мирных жителей из одной из братских могил возле храма святого апостола Андрея Первозванного. За период оккупации российские войска убили более 400 украинцев в Бучанской общине.